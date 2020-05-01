Real Madrid, dünya yıldızlarının peşinde

Real Madrid, taraftarlarını mutlu edecek transferlere hazırlanıyor. İspanyol devi, birçok dünya yıldızını kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

Cristiano Ronaldo’nun ayrılığı sonrası gol yollarında sorun yaşayan eflatun beyazlılar, bu açığı Harry Kane ile doldurmanın peşinde.

Tottenham forması giyen 26 yaşındaki forvetin de yeni bir maceraya atılmak istemesi Real Madrid’in elini güçlendiriyor.

Teknik direktör Zinedine Zidane'nın hücum hattı için listesinde 2 isim daha var. Fransız çalıştırıcı, Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ın kadroya katılmasını istiyor.

Real Madrid'in, genç yıldızlar için yaklaşık 250 milyon euroyu gözden çıkaracağı belirtildi.

İspanyol devinin bir diğer hedefi ise Paul Pogba. Eflatun-beyazlılar, Manchester United'dan ayrılmak isteyen Fransız futbolcu ile orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: TRT SPOR