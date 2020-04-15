  1. Spor
15 Nis 2020 21:08

Fatih Terim'in son koronavirüs testi negatif çıktı

Fatih Terim'in son koronavirüs testi negatif çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Bir süre hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kişisel Instagram hesabında sağlık durumuna ilişkin olarak açıklama yaptı.

Canlı yayın yoluyla sevenlerine seslenen Terim, son koronavirüs testinin sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Plazma tedavisinde donörlüğe ilişkin de açıklama yapan Terim, "Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için kıymetli hekimlerimiz kriterleri karşıladığımı düşünürse, elimden geleni yapmaya hazırım. Böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok çok mutlu eder" dedi.

News Code 1885805

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