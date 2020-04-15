Fatih Terim'in son koronavirüs testi negatif çıktı

Bir süre hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kişisel Instagram hesabında sağlık durumuna ilişkin olarak açıklama yaptı.

Canlı yayın yoluyla sevenlerine seslenen Terim, son koronavirüs testinin sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Plazma tedavisinde donörlüğe ilişkin de açıklama yapan Terim, "Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için kıymetli hekimlerimiz kriterleri karşıladığımı düşünürse, elimden geleni yapmaya hazırım. Böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok çok mutlu eder" dedi.