Dünyada COVID-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyona yaklaştı

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde COVID-19 nedeniyle 207 bin 20 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 881 bin 561 kişi de iyileşti.

ABD'de vaka sayısı 1 milyona yakın

En fazla vaka ve ölümün yaşandığı ülke ABD olurken, Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 965 bin 910 kişide COVID-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 54 bin 876 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA