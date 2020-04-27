  1. Türkiye
27 Nis 2020 15:31

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak: Gündem Koronavirüs

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak: Gündem Koronavirüs

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak.

Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya Huber Köşkü'nden başkanlık edecek. 

Beşinci kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele olacak.

Hastalığın seyri, alınan tedbirler ve etkileri detaylı olarak ele alınacak.

Salgının ekonomik etkileri ile ulusal ve uluslararası ilişkiler de değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "ulusa sesleniş konuşması" yapması bekleniyor.  

Kaynak: TRT Haber

News Code 1886068

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