Rusya'da 6.361 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Moskova Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya'daki vaka sayısı 6.361 arttı.

Ülke genelinde vaka sayısı 80.949 olarak kaydedilirken bunların 42.480'inin Moskova'da görüldüğü belirtildi.

Ölü sayısı 66 artarak 747'ye yükselirken toplam iyileşen hasta sayısı da 517 artışla 6.767'ye ulaştı.

Bu arada Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), bugüne dek Rusya'da 2.8 milyondan fazla Kovid-19 testi yapıldığını, 173 binden fazla kişinin de Kovid-19 şüphesiyle gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

Kaynak: Sputnik