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26 Nis 2020 16:32

Rusya'da 6.361 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya'da 6.361 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya'da son 24 saatte 6.361 kişiye daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı koyuldu, ülkedeki toplam vaka sayısı 80.949'a yükseldiği bildirildi.

Moskova Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya'daki vaka sayısı 6.361 arttı.

Ülke genelinde vaka sayısı 80.949 olarak kaydedilirken bunların 42.480'inin Moskova'da görüldüğü belirtildi.

Ölü sayısı 66 artarak 747'ye yükselirken toplam iyileşen hasta sayısı da 517 artışla 6.767'ye ulaştı.

Bu arada Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), bugüne dek Rusya'da 2.8 milyondan fazla Kovid-19 testi yapıldığını, 173 binden fazla kişinin de Kovid-19 şüphesiyle gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1886052

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