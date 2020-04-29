Hatice Cengiz'den Premier Lig'e Newcastle United'ın satışını engelleme çağrısı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi Arabistan'ın, İngiliz Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın almasının engellenmesini istedi.

Cengiz adına Premier Lig yönetimine mektup yollayan avukat Rodney Dixon, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun Newcastle United'ı satın almasının engellenmesi çağrısında bulundu.

Cengiz’in de Twitter hesabından paylaştığı mektupta, Premier Lig yönetiminden, satışın engellenmesi için gereken bütün adımların atılması talep edildi.

“Premier Lig’de böyle menfur eylemlere karışmış hiç kimseye yer olmamalı.” ifadesi kullanılan mektupta, satışın İngiliz futbolunun dayandığı ilkelere aykırı olacağı vurgulandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Newcastle United’ı satın almak suretiyle kendi imajını aklamak için İngiliz futbolunu istismar edeceği belirtilen mektupta, “Futbolun, örtbasın başka bir parçası haline gelmesine izin verilemez.” ifadesi kullanıldı.

Newcastle United’ın satın alınmasının bin Selman ve Suudi yetkililer için sadece “iş” olarak görülemeyeceği belirtilen mektupta, “(Bu) adaletten ve uluslararası denetimden kaçma girişimidir.” değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA