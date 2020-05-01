Siyonist güçlerinden Suriye'nin güneyine füzeli saldırı

Siyonis Rejim güçlerine ait helikopterlerin işgal altındaki Golan üzerinden Suriye'nin güneyindeki hedeflere füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
Suriye devlet ajansı SANA'da yer alan haberde, "Düşman İsrail helikopterleri, Suriye'nin güneyindeki noktalara işgal altındaki Golan üzerinden bir dizi füze saldırısı düzenledi, sınırlı maddi hasar meydana geldi" ifadeleri yer aldı.
27 Şubat'ta İsrail tarafından sabah saatlerinde Suriye'ye hava saldırısı düzenlendiği ve saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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