Yaptırmlara rağmen koronavirüs salgınını iyi yönettik

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, dün gece yerel bir TV kanalında yayınlanan sağlık çalışanları şehitlerini anma programına konuk oldu.

Ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nemeki, İran'ın karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlar ve yaptırımlara rağmen Kovid-19 hastalığı ile salgını iyi bir şekilde yönettiğini belirtti.

Nemeki, "Bu başarılar birlik ve dayanışma ile korkunç virüsü kontrol edebilen bu toprağın insanları için birer şeref madalyasıdır" dedi.

İran'da, koronavirüse yakalananların sayısı 97 bin 424 oldu. Ülkede toplam vefat sayısı ise 6 bin 203'e çıktı.