  1. Toplum
4 May 2020 09:52

Yaptırmlara rağmen koronavirüs salgınını iyi yönettik

Yaptırmlara rağmen koronavirüs salgınını iyi yönettik

Sağlık Bakanı Said Nemeki, İran'ın yaptırımlar altında olmasına rağmen koronavirüs salgınını iyi bir şekilde yönettiğini söyledi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, dün gece yerel bir TV kanalında yayınlanan sağlık çalışanları şehitlerini anma programına konuk oldu.

Ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nemeki, İran'ın karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlar ve yaptırımlara rağmen Kovid-19 hastalığı ile salgını iyi bir şekilde yönettiğini belirtti.

Nemeki, "Bu başarılar birlik ve dayanışma ile korkunç virüsü kontrol edebilen bu toprağın insanları için birer şeref madalyasıdır" dedi.

İran'da, koronavirüse yakalananların sayısı 97 bin 424 oldu. Ülkede toplam vefat sayısı ise 6 bin 203'e çıktı.

News Code 1886227

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 8 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler