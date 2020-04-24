İran Sağlık Bakanı: İyileşme oranında rekora imza attık

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, dünyadaki farklı ülkelerin sağlık bakanlarının katılımıyla düzenlenen sanal toplantıya ilişkin açıklamada bulundu.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen sanal toplantıda İran’ın salgınla mücadelesini anlattıklarını ifade eden Nemeki, “Bu toplantıda İran'da günlük ölüm sayısını 3 hafta içerisinde üçte bire ve yeni günlük koronavirüs vakalarını ise yüzde 40 oranında azalttığımızı duyurduk. Bu başarı uluslararası yaptırımlar altında olan İran İslam Cumhuriyeti için büyük bir onurdur. Küresel çapta iyileşme oranında da büyük bir rekora imza attık” ifadesini kullandı.

Bakan Nemeki, Dünya Sağlık Örgütü'nden İran halkına uygulanam yaptırmların kaldırılması için zorbalık yapan ülkelere baskı yapmasını istediklerini söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 481'e çıktığını, vaka sayısının ise 87 bin 26'ya ulaştığını bildirmişti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Cihanpur, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 64 bin 843 olduğunu ifade etmişti.