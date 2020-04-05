İran Sağlık Bakanı meclise salgınla mücadeleye ilişkin rapor sunacak

İran Meclis Başkan Vekili Abdulrıza Mesri, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önümüzdeki Salı günü İslami Şura Meclisi’nde açık oturum yapılacağını bildirdi.

Mesri, yapılacak oturumda İran Sağlık Bakanı Nemeki ile İçişleri Bakanı Rahmani Fazli’nin ülkedeki koronavirüs salgını durumuna ilişkin birer rapor sunacağını söyledi.

Mesri ayrıca, “Çarşamba günü yapılacak oturumda ise önerilen yeni Tarım Bakanı'na güvenoyu konusu gündemde olacak” diye konuştu.

Meclis Başkanı Ali Laricani’nin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmıştı. İran Meclisi Halkla İlişkiler Ofisi, tarafından yapılan açıklamada Meclis Başkanı Ali Laricani’nin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulurken, Laricani’nin karantina altına alındığı açıklanmıştı.