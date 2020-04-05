  1. Siyaset
5 Nis 2020 14:36

İran Sağlık Bakanı meclise salgınla mücadeleye ilişkin rapor sunacak

İran Sağlık Bakanı meclise salgınla mücadeleye ilişkin rapor sunacak

İran Meclis Başkan Vekili Abdulrıza Mesri, önümüzdeki Salı günü İslami Şura Meclisi’nde açık oturum yapılacağını duyurdu.

İran Meclis Başkan Vekili Abdulrıza Mesri, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önümüzdeki Salı günü İslami Şura Meclisi’nde açık oturum yapılacağını bildirdi.

Mesri, yapılacak oturumda İran Sağlık Bakanı Nemeki ile İçişleri Bakanı Rahmani Fazli’nin ülkedeki koronavirüs salgını durumuna ilişkin birer rapor sunacağını söyledi.

Mesri ayrıca, “Çarşamba günü yapılacak oturumda ise önerilen yeni Tarım Bakanı'na güvenoyu konusu gündemde olacak” diye konuştu.

Meclis Başkanı Ali Laricani’nin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmıştı. İran Meclisi Halkla İlişkiler Ofisi, tarafından yapılan açıklamada Meclis Başkanı Ali Laricani’nin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulurken, Laricani’nin karantina altına alındığı açıklanmıştı.

News Code 1885565

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 14 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler