Rusya, ABD'nin Uluslararası Para Fonu tutumunu eleştirdi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, ABD'nin yeni tip koronavirüs saldınının patlak verdiği durumda İran ve Suriye'nin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) kredi talebine karşı çıkmasın eleştirdi.

Pankin, "ABD'nin siyasi amaçlar için harekete geçerek, İran ve Suriye gibi ülkelerin insani krizle karşı karşıya olduğu bir durumda kredi taleplerine karşı çıkması kabul edilmez bir eylemdir" dedi.

Salgından etkilenen ülkelerin uluslararası finansal kuruluşları dahil olmak üzere uluslararası toplum tarafından dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Pankin, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) virüsle pençeleşen ülkelere derhal kredi ödemeye hazır olduğu ifadesine dikkati çekerek, "Bu kurum ülkeler arasında ayrımcılık yapmadan açık bir yaklaşım benimseyerek, salgından etkilenen ülkelere kredi ödemelidir" ifadesinde bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, geçenlerde IMF'nin koronavirüs ile mücadele eden ülkeler için 50 milyar dolarlık bir kaynak ayırdığını söylemişti.