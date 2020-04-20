İran: IMF korona kredisini AB'nin mali kanalı yoluyla verebilir

İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti, Tahran'ın Kovid-19'la mücadele için IMF'den talep ettiği krediye ABD'nin karşı çıkmasına tepki gösterdi.

Himmeti, "En son incelediğimde Uluslararası Para Fonu'nu yöneten ABD değildi. Bu kurumun faaliyetlerini denetleyen ve IMF’nin yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayan IMF başkanı ve yönetim kuruludur” dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva hitap eden Himmeti, "Amerikalılar ve Avrupalılar gibi biz de çok insan kaybettik. Fakat onlar için de dua ediyorum. Şimdi harekete geçme zamanı” ifadesini kullandı.

Himmeti sözlerine şöyle devam etti:

“Dünya çapında İran Merkez Bankasına ait mali kaynaklar ABD’nin yasadışı ve tek taraflı yaptırımları altındadır. Bu konuda net olmak istiyorum. Yaptırımların kaldırılması lazım, ancak maalesef ABD hükümetinde uluslararası hukuk ve düzenini umursamayan aktörler var."

Himmeti, “IMF korona kredisini Avrupa Birliği veya İsviçre’nin ilaç ve gıda alımı için kurduğu finans kanalıyla İran’a verebilir” diye konuştu.

İran Merkez Bankası, 12 Mart'ta IMF'den Kovid-19'la mücadelede kullanılmak üzere 5 milyar dolar kredi talep etmişti.