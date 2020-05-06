ABD-Çin hattında koronavirüs krizi büyüyor

TRT Haber'in aktardığı habere göre, koronavirüs, dünyanın bir ve iki numaralı ekonomileri ABD ve Çin arasındaki gerginliğe yeni bir boyut kazandırdı.

Salgın ABD'de on binlerce can kaybına yol açtı, ekonomiye büyük darbe vurdu.

Trump yönetimi, Çin'i virüsün ilk numunelerini dünyadan gizlemekle suçladı. Salgının Wuhan'daki bir laboratuvardan çıktığını iddia eden Trump, daha sonra ton değiştirerek laboratuvar olmayabileceğini söyledi. Ancak Çin'i suçlamayı sürdürerek "Çin'de kötü şeyler oldu. Bununla yüzleşelim" dedi.

"Yeni gümrük vergileri gelir" tehdidi

İki ülke arasındaki gerginliğe Washington yönetiminden bir hamle daha geldi. Trump, Çin mallarına yeni gümrük vergileri getirebileceği sinyalini verdi.

2019 sonunda ticaret savaşlarına son veren Birinci Faz anlaşmasına Pekin yönetiminin sadık kalmasını istedi. Aksi halde "yeni gümrük vergileri gelir" tehdidinde bulundu.

“Pompeo yalanlarıyla Hristiyanlığa ihanet ediyor”

ABD'ye tepki ise Çin medyasından geldi.

Global Times Gazetesi, "virüs laboratuvardan sızdı" diyen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu yalancılıkla suçladı.

Gazete haberi “Pompeo yalanlarıyla Hristiyanlığa ihanet ediyor” başlığıyla yayınladı.

Beyaz Saray Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü üyesi Anthony Fauci ve ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de Trump ve Pompeo ile çelişen açıklamalar yaptı.

Fauci, "Kanıtlar virüsün Çin'de bir laboratuvarda üretilmediğini, doğal yollarla ortaya çıktığını gösteriyor" dedi.

Milley de, "Elimizdeki kanıtlar ağırlıklı olarak virüsün kasıtlı olarak sızdırılmadığını gösteriyor. Wuhan'daki laboratuvardan sızıp sızmadığını ise bilmiyoruz" dedi.