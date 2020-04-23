Petrol fiyatlarında son durum

Dün 22,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 20,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 9,08 artışla 22,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 15,37 dolardan alıcı buldu.
Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'deki rafinerilerin düşük fiyattan petrol satın almaya başladıkları görülürken, Asya'da artan petrol alımlarının küresel petrol talebini hafif canlandırdığı ve Brent petrolün fiyatını yükselttiği belirtiliyor.
Kaynak: Hürriyet
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