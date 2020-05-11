Dışişleri Bakanı Zarif, Afgan mevkidaşı ile görüştü

Afganistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Etmer’in İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarfi ile telefonda Afganistan’ın batısındaki Harirud ırmağındaki göçmen olayını görüştüğünü bildirdi.

Açıklamada, “Atmer ile Zarif bu görüşmede, olayla ilgili ortak bir soruşturma başlatılması ve onu araştıran heyetin belirlenmesi hakkında görüş alışverişinde bulundu” belritildi.

Söz konusu görüşmede iki yetkilinin gerektiğinde ortak heyetin Meşhed veya Herat şehirinde ortak bir toplantı yapmabileceğini kabul ettiği kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, son günlerde ABD rejiminin Afganistan'ın Herat vilayetinde Afgan göçmenler konusundaki suçlamalarını reddederek, "Afganistan ile güçlü münasebetlere sahip olan İran, Afgan liderlerin kapsayıcı bir hükümet oluşturmaları konusunda öncülük ediyor. Herat vilayetinde göçmenlere olanlar trajik bir olay. Fakat ABD rejiminin İran'ı suçlaması kara bir mizahtır. Afganistan'da savaş suçu işleyen ABD rejimi devlet terörü olarak dünya çapındaki terörizimin büyük destekçisidir" ifadelerinde bulunmuştu.

Afganistan’ın batısındaki Harirud ırmağında birkaç Afgan göçmen boğularak hayatını kaybetmişti.