Taliban Afganistan'da üç günlük 'bayram ateşkesi' ilan etti

Taliban, Afganistan genelinde geçerli olacak üç günlük ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Taliban sözcüsünün sosyal medya hesabı üzerinden yaprığı açıklamada, ülke genelinde Ramazan Bayramı süresince devam edecek ateşkesin tek taraflı ihlal edilmesi durumunda saldırıların yeniden başlayacağı mesajı verildi.

Yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Vatandaşlarımızın bayram kutlamalarını rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için, Afganistan İslam Emirliği liderliği tüm mücahitlere, vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli hazırlık önlemlerini alma ve hiçbir yerde düşmana saldırı düzenlememe emri vermiştir. Ancak herhangi bir yerde düşman saldırısı gerçekleşirse, buna uygun bir müdafaa karşılığı verilecektir.

Aynı zamanda mücahitler, kimsenin düşman kontrolündeki bölgelere gitmesine ve karşı tarafın da mücahitlerin kontrolündeki bölgelere girmesine izin verilmediği hususunda da tetikte olmalıdır.

Yollar, vatandaşların bayramlarını mutluluk içerisinde geçirebilmeleri için açılacaktır. Güvenlikleri için gerekli adımlar atılacaktır. Mahkumların ve şehitlerin aileleri için gerekli özen gösterilecektir. Ve tüm mücahitlerin, yüce gayelerinin her bir parçası için tetikte olması gerekmektedir.

Hepinizin bayramı mübarek olsun."

Kaynak: Timetürk