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12 May 2020 11:50

İşgal altındaki topraklarda Kovid-19'dan ölenlerin sayısı arttı

İşgal altındaki topraklarda Kovid-19'dan ölenlerin sayısı arttı

İşgal altındaki topraklarda yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 258'e, vaka sayısı ise 16 bin 507’ye yükseldi.

İşgal altındaki topraklarda, Kovid-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha öldüğü belirtildi.

Ölü sayısının 258’e ulaştığı kaydedilen açıklamada, 29 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 16 bin 507’ye çıktığı bildirildi.

Siyonist Rejim Sağlık Bakanlığı hastalardan 66’sının sağlık durumunun ağır olduğu, 11 bin 843 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

İşgal altındaki topraklarda Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilmiş, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

News Code 1886424

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