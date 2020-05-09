Velayeti, Irak'ta yeni hükümetin kurulmasını tebrik etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, yayınladığı bir mesajda Irak'ta yeni hükümetin kurulmasını tebrik etti.

Velayeti mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"İran ve Irak dost ve kardeş iki ülke olarak her zaman işbirliklerinin geliştirilmesi yönünde adım atmışlardır. Irak halkı ve hükümetinin günbegün yeni başarılarılara ulaşmasını temenni ederiz".

Irak Meclisi 7 Mayıs'ta Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi'nin kurduğu hükûmet kabinesi güvenoyu vermişti.