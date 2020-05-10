Salgın sonrası Türkiye Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanıyor

Barlas, "Kısacası Türkiye'yi sevmeyenler ve muhalefet ettiklerini zannederek Türkiye'yi her fırsatta kötüleyenler, sergilenen başarılı yönetim karşısında şaşkınlığa düştüler. Koronavirüs salgınının Türkiye'yi perişan edeceğini zannedenler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarılı bir biçimde bu salgını da yendiğini görerek kederlendiler." görüşünü savundu.

Barlas, "Şimdi salgın sonrası dünyanın hazırlığına geçilmiş durumdayız. Salgından çok başarısız olarak çıkan Avrupa Birliği'ne karşı Türkiye'nin farklı bir yaklaşım sergilemeyi planladığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "9 Mayıs Avrupa Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajdan anlaşılıyor" düşüncesini dile getirdi.

Kaynak: T24