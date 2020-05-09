Erdoğan’dan Irak Başbakanı Kazımi'yi tebrik mesajı

Irak Başbakanlığı resmi sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi yeni görevi için tebrik ettiği ifade edildi.

Irak Başbakanlığı resmi hesabından yayınlanan mesajda, "Başbakan Mustafa Kazımi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mesajı aldı. Erdoğan, Kazımi hükümetini Temsilciler Meclisi'nin güvenini elde ettiği için tebrik etti ve bunun çabalarının bir sonucu olduğunu, Irak halkı ve bölge için iyi olacağını umduğunu ifade etti" ifadelerine yer verildi.



Mustafa Kazımi’nin kabinesi için Perşembe günü Parlamentoda yapılan oylamada 23 bakanlıktan 15’i güvenoyu alırken, 5 bakan güvenoyu alamadı. Aralarında Dışişleri Bakanlığının da olduğu 3 bakanlığını oylaması ise ertelendi.

Irak’ta Ekim 2019’da başlayan hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Kasım’da istifa eden Abdülmehdi’nin ardından Muhammed Allavi ve ardından Adnan Zurfi hükümet kurmakla görevlendirilmişti. Siyasi tarafların desteğini alamayan Allavi ile Zurfi görevi iade etmek zorunda kalmıştı.