Ermenistan’da maske takmak zorunlu hale getirildi

Ermenistan Olağanüstü hal sorumlusu, Başbakan yardımcısı Tigran Avinyan Parlamentodaki özel oturum sırasında bu yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Özellikle 18 Mayıs’tan toplu ulaşımı yasağının kaldırılmasını ve yeniden faaliyete geçmesini açıklayan Avinyan toplu ulaşım araçlarında yolcuların maske takmaya mecbur olduklarını da bildirdi.

Ayrıca, eskiden sadece kapalı alanlar için geçerli olan maske takma zorunluğu 25 Mayıs’tan itibaren artık açık kamusal alanlar için de geçerli olacak.

Ticaret merkezleri, anaokulları ve kapalı gıda servis mekanları faaliyete açık olacak, ancak salgın hastalığının önünü kesmeye yönelik bütün kurallar ve tedbirler devam edecek.

Kaynak: Ermenihaber