Petrol 2 ay sonra ilk kez 30 doların üzerinde

Petrol fiyatları, ABD ve diğer bölgelerde üreticilerin faaliyetlerini kısmaya devam etmesi ve bunun da koronavirüs salgınından dolayı istikrarsızlığa sürüklenen piyasanın yeniden dengeye kavuşmasına yardımcı olması ile birlikte son iki ayda ilk kez varil başına 30 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, son üç haftadaki yükseliş sürecinde değerini neredeyse ikiye katlamasının ardından yaklaşık yüzde 5 yükseldi. ABD'de aktif petrol sondaj kulesi sayısı üst üste dokuzuncu haftada da düştü ve 10 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine indi. Bunun yanında, ABD petrolünün dağıtım ve depolama merkezi Cushing, Oklahoma'daki stoklar Şubat ayının sonundan bu yana ilk kez azaldı. Irak, protesto gösterilerinden dolayı petrol sahalarından birinde üretimi durdurmayı planladığını duyurdu.

ABD'deki üretim azalması, OPEC + koalisyonunun bu ayın başında devreye giren günlük yaklaşık 10 milyon vaillik üretim kısıntısının üstüne geldi. OPEC + koalisyonu, koronavirüsten dolayı çöken talebe daha önce görülmemiş bir hızda tepki verdi ve üretim kısıntıları, topluluğun küresel arzı yüzde 10'unu azaltma hedefine doğru düzgün bir şekilde ilerlenmesini sağlıyor.

Talepteki ılımlı toparlanma işaretleri ile birlikte, Salı günü Haziran vadeli Batı Teksas petrolünün (WTI) vade tarihi öncesi, fiyatların geçen ayki gibi sıfır seviyesinin altına inme ihtimali çok düşük. Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, Bloomberg Television'a verdiği mülakatta, yılın ikinci yarısı için görünümün, küresel ekonomik toparlanma ile birlikte daha umut verici olduğunu söyledi.

Australia & New Zealand Banking Group Ltd. kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes, "ABD üreticileri üretimi kısarak keskin bir tepki verdi ve bu durum sistemdeki stresin azalmasında oldukça etkili oldu," dedi ve "Fiyatların, koronavirüsün büyük ekonomilerde yeni ve daha ölümcül bir dalgası olmaması halinde, varil başına 20 doların altına düşmesi zor" değerlendirmesinde bulundu.

Haziran vadeli WTI, Nymex piyasasında, geçen hafta yüzde 16 yükseldikten sonra yüzde 4.5 daha tırmanarak Singapur saati ile 13:05'te varil başına 30.76 dolara tırmandı. Temmuz vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, geçen hafta yüzde 4.9 tırmandıktan soonra yüzde 3.3 değer kazanarak varil başına 33.57 dolara ulaştı.

Kaynak: Bloomberg