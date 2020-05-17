Venezuela’ya giden tankerlerimiz taciz edilirse karşılık veririz

Zarif, ABD’nin İran tarafından Venezuela’ya gönerilen yakıt tankelerini taciz etmek için Karayip bölgesine deniz güçleri göndermek istediği iddialar nedeniyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup yazdı.

Bu mektupta ABD’nin tehlikeli ve provokasyon amaçlı eylemlerinin deniz korsanlığının apaçık bir örneği olarak dünyanın barış ve güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, “ABD dünyada zorbalıktan vazgeçmeli ve uluslararası kararsulardaki gemilerin haklarına saygı duymalıdır” dedi.

Zarif ayrıca ABD’nin her türlü yasa dışı eylemlerine İran’ın uygun ve gerekli yanıtı verme hakkını kullanabileceğini vurguladı.

Öten yandan İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, Amerika'nın Tahran'daki menfaatlerini koruyan İşviçre Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldığı belirtti.

Irakçı, "İran’a ait yakıt tankerlerin taciz edildiği takdirde ABD’ye sert bir şekilde yanıt verilecek" mesajının İsviçreli büyükelçisi tarafından Washington yönetimine iletildiğini açıkladı..