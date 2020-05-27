İran İslami Şura Meclisi'nde 11. dönem başladı. Bugün sabah saatlerinde başlayan törene Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Meclis Başkanı Ali Laricani ve Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi katıldı.

Törene Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İçişleri Bakanı Rahmani Fazli, İstihbarat Bakanı Alevi, İslam Devrimi Lideri Büro Başkanı Hüccet'ülislam Muhammed Muhammedi Golpaygani, İran Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu (İRİB) Başkanı Ali Askeri ve İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi de iştirak etti.

Ülkede 11. Dönem İslami Şura Meclisi Seçimleri'nin birinci turu 21 Şubat'ta düzenlenmişti.