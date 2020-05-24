İran Savunma Bakanı'ndan Ramazan Bayramı mesajı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi'nin gönderdiği ayrı ayrı mesajda, "Umarım bu hayrılı ve bereketli bayramın sayesinde dünyadaki tüm Müslümanların birliğine ve çeşitli alanlarda İslam'ın yücelmesine tanık oluruz" ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Ruhani dün gece gönderdiği mesajlarda mübarek Ramazan ayın bereketi ve uzmanlar ile bilim adamlarının çalışmaları nedeni ile dünya insanlarının sorunların üstesinden gelmelerini, başta Koronavirüs olmak üzere günümüz insanın canını sıkan sorunlara karşı zafer kazanarak, tüm dünya halkı ve Müslümanların her geçen gün artan barış, huzur, güvenlik ve sağlığına vesile olmasını diledi.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani de bir kutlama mesajında Ramazan bayramını Müslüman ülke meclis başkanlarına tebrik ederek, “günümüz dünyada, Koronavirüs krizi gibi İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sorunla mücadelede Müslüman ülke parlamentoların çalışmaları ve rolünün etkili olduğunu” belirtti.

Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı İshak Cihangiri de Ramazan bayramı nedeni ile Müslüman ülkelerdeki mevkidaşlarına gönderdiği tebrik mesajında Allah Teâlâ’dan Müslüman ülkelere yücelik ve esenlik, mevkidaşlarına sağlık ve başarılar diledi.