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24 May 2020 12:30

İranlı komutan: Ülkeyi savunma hazırlığı en üst seviyede

İranlı komutan: Ülkeyi savunma hazırlığı en üst seviyede

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacizade, ülkeyi savunma hazırlığının en üst seviyede olduğunu belirtti.

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacizade, Tahran'da eda edilen bayram namazı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İslam Devrimi zaferi sonrası dönemde ülkeyi savunma hazırlığı en üst seviyede. Bu konuda vatandaşların endişe duymasına gerek yok" dedi.

Tuğgeneral Hacizade, "Vatandaşlar ve yetkililer hep birlikte ekonomi cephesinde yer almalı. Hiçkimse ülkenin savunması için endişelenmemeli. Bununla ilgili gündeme getirilen konular düşmanların komplosudur" ifadelerinde bulundu.

Bunlara ilave olarak Tuğgeneral Hacizade, "Allah'a hamd olsun ki, İran çok güçlü ve rahatsız olan taraf düşmanlar, biz endişelenmiyoruz" diye konuştu.

News Code 1886686

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