İran'ın ikinci petrol tankeri de Venezuela'ya ulaştı

Sputnik'e göre, ABD'nin ek yaptırımlar uygulama uyarılarına rağmen, İran’dan Venezuela’ya yakıt taşıyan 5 tankerden ikincisi de ülkenin özel ekonomik bölgesine ulaştı.

İran'a ait "Forest" adlı petrol tankerinin Venezuela'nın karasularına geldiği belirtildi.

Venezuela'ya akaryakıt taşıyan İran'a ait "Fortune" adlı petrol tankeri de dün ülkenin özel ekonomik bölgesine ulaşmıştı.

İran'a ait "Faxon", "Petunia" ve "Clavel" adlı 3 petrol tankerinin de Atlas Okyanusu'nda Venezuela'ya doğru yola devam ettiği belirtiliyor.

ABD, Venezuela'ya akaryakıt taşıyan İran'a ait 5 petrol tankerini taciz etmekle tehdit etmişti, İran ise buna sert bir şekilde karşılık vereceğini açıklamıştı.