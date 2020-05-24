  1. Ekonomi
24 May 2020 10:10

İran'ın gönderdiği petrol tankeri Venezuela'ya ulaştı

İran'ın gönderdiği petrol tankeri Venezuela'ya ulaştı

Venezuela'ya akaryakıt taşıyan İran'a ait "Fortune" adlı petrol tankeri ülkenin özel ekonomik bölgesine ulaştı.

Venezuela'ya akaryakıt taşıyan İran'a ait "Fortune" adlı petrol tankeri ülkenin özel ekonomik bölgesine ulaştı.

Venezuela medyası İran'a ait ilk petrol tankerinin ülkenin karasularına geldiğini bildirdi.

Ülkenin Petrol Bakanı Tareck El Aissami, kişisel sosyal medya hesabı Twitter  üzerinden İran'a teşekkür etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Venezuela'ya akaryakıt taşıyan petrol tankerlerine ABD'nin olası müdahalesinin Washington için sorunlara yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

İran'a ait "Forest", "Faxon", "Petunia" ve "Clavel" adlı 4 petrol tankerinin de Atlas Okyanusu'nda Venezuela'ya doğru yola devam ettiği belirtiliyor.

News Code 1886680

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