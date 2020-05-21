Venezuela'dan ABD'nin İran petrol tankerlerine yönelik tehdidine eleştiri

Venezuela'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, ABD'nin Venezuela'ya giden İran petrol tankerlerini taciz etmekle tehdit etmesini eleştirerek, "ABD'nin bu tehdidi ticaret ve denizcilik özgürlüğünün açık ihlalidir" dedi.
Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi temsilcisi de, "Umarız Washington, savaş gemilerinin İran'ın petrol tankerlerinin bulunduğu bölgede konuşlandırmanın tehlikelerini anlar" ifadesini kullandı.
ABD, Venezuela'ya akaryakıt taşıyan İran'a ait 5 petrol tankerini taciz etmekle tehdit etmişti.
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