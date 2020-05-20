İran'dan ABD'ye uyarı: Sert bir şekilde karşılık veririz

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi bugün katıldığı bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın Venezuela'ya yaptığı akaryakıt sevkiyatına müdahale etmesini sert bir dille eleştirdi.

Tuğgeneral Hatemi, "Tankerlere tehdit uluslararası kurallar ve deniz güvenliğine aykırıdır. Bana göre hem uluslararası kurumlar ve hem de seyrüsefer güvenliğini benimseyen devletler bu tehdide gereken tepkiyi göstermeli” ifadelerinde bulundu.

ABD’nin tehdidini “bir tür deniz korsanlığı” olarak nitelendiren Tuğgeneral Hatemi, şunları kaydetti:

"Tabii ki, tavrımız oldukça nettir. Herhangi bir tacize tahammül edemeyeceğimizi açık bir dille ifade ettik. Hem Amerikalılar hem de diğerleri olası tacizlere tepki vermekten çekinmeyeceğimizi iyi biliyor."

Tuğgeneral Hatemi, “Eğer petrol tankerlerimize tacizler devam ederse, Amerikalılara kesinlikle sert bir şekilde karşılık veririz” diye ekledi.