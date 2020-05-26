Ünlü Türkmen şair Mahtumkulu Firaki İran'da anıldı

Ünlü Türkmen şair Mahtumkulu Firaki doğum gününün 287'nci yıl dönümünde İran'ın Gülistan eyaletinde bulunan Maravetepe ilçesine bağlı Ak Tokay köyündeki mezar başında anıldı.

Sağlık protokollerine uygun olarak gerçekleşen Mahtumkulu Firaki'yi anma töreninde büyük şairin şiirleri okundu, Türkmen halk müziği seslendirildi.

Mahtumkulu Firaki, Türkmen mutasavvıf şairdir. Asıl adı Mahtumkulu olan şair, şiirlerinde kullandığı Firaki mahlası sebebiyle Mahtumkulu Firaki olarak bilinmektedir. Firaki, 18. yüzyılda Türkmenler hakkında yazdığı sosyal ve politik şiirlerle tanınır.