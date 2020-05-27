İranlı yetkiliden 'Suriye' çağrısı: O yaptırımlar kaldırılmalı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asger Haci, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bugün yapılan telefon görüşmesinde Suriye’deki son gelişmeler, insani yardımlar meselesi, Suriye halkının sorunları ve düzenlenmesi beklenen yeni tur Anayasa Komitesi toplantısı gibi konular üzerinde fikir aşlışverişinde bulunuldu.

Haci ile Pederson, koronavirüs salgınının patlak verdiği dönemde Suriye’ye insani yardımların yapılması, Suriye krizinin barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulması için siyasi sürecin devam etmesi ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesinin sağlanması gerektiğine vurgu yaptılar.

Suriye halkına yönelik uygulanan yaptırımları "gayri meşru ve insanlık dışı" olarak nitelendiren Haci, bu kıstılamaların kaldırılmasını istedi.

Haci ayrıca, Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanması gerektiğinin altını çizerek, terörle mücadelenin önemine değindi.