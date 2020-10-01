ABD Suriye topraklarını terk etmelidir

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asger Haci, Japonya Suriye İşleri Özel Koordinatörü Akira Endo ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye’deki son gelişmeleri konuştu.

Görüşmede Suriye Anayasa Komitesinin son toplantısı, Astana süreci, İdlib ve Fırat'ın doğusundaki durum ele alındı.

Suriye Anayasa Komitesi faaliyetlerine yabancı ülkelerin karışmamasını isteyen Haci, ABD’nin Suriye’deki yasa dışı varlığının yanı sıra Suriyede petrolü yağmalama ve terörist grupları destekleme yönündeki eylemlerini kınayarak, bir an evvel Suriye topraklarını terk etmesi gerektiğini vurguladı.

Taraflar ilaveten Suriye’nin koronavirüs salgınıyla mücadele çabalarını güçlendirmesi için uluslararası toplumun bu ülkeye daha fazla insani yardım sağlaması gerektiğinin altını çizdiler.