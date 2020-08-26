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26 Ağu 2020 16:44

BM, İran'ın Suriye Anayasa Komitesi konusundaki rolünü takdir etti

BM, İran'ın Suriye Anayasa Komitesi konusundaki rolünü takdir etti

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asger Haci, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asger Haci, bugün Cenevre'de BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya geldi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Suriye Anayasa Komitesi'nin üçüncü tur toplantısının ele alındığı görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Haci, İran'ın Suriye krizinin siyasi çözümü ve Anayasa Komitesi görüşmelerinin devam etmesine olan desteğini yineledi.

Pederson da bu görüşmede, İran'ın Suriye Anayasa Komitesi konusundaki rolünü takdir ederek, Cenevre'deki toplantının ilk gününün sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Birleşmiş Milletler, Suriye Anayasa Komitesi 3. tur görüşmelerinin BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen himayesinde 24 Ağustos'ta yapıldı. Toplantı 45 kişilik yazım kurulunda 3 kişide Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle askıya alındı.

News Code 1888737

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