Suriye'deki son gelişmeler Cenevre'de ele alındı

Astana süreci garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran heyet başkanları ile BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen dün BM'nin Cenevre'deki binasında bir araya gelerek başta Anayasa Komitesi’nin 3.toplantısı, İdlib, kaçırılanlar ve kayıp kişilerin değişim çalışma grubu olmak üzere Suriye’deki son gelişmeleri konuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı, bu toplantıda İran’ın Suriye tutumunu açıklayarak, Suriye’nin ulusal egemenliği, birlik ve bağımsızlığının yanı sıra torak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Ali Asgar Haci, İran’ın bölgede ve Suriye’de terörizmle mücadeleye kararlı olduğunu söyledi.

Suriye krizinin Suriyeli gruplar arasındaki görüşmeler yapılmasıyla çözüleceğini belirten Haci, İran’ın Anayasa Komitesi’nin çalışmalarının devam etmesini desteklemeye hazır olduğunu açıkladı.

Haci ilaveten, Suriye halkına yönelik tek taraflı yaptırımların kaldırılması ve özellikle koronavirüs salgını ile mücadelede Suriye halkına insani yardım sağlanması çağrısında bulundu.

Geir Pedersen da Anayasa Komitesi’nin 3.toplantısının ilk turunun nasıl yapıldığına dair bir rapor sundu.

Pedersen ayrıca İdlib’deki ateşkesin sürdürülmesini temenni ederek değişim çalışma grubunun çalışmalarına devam etme gerektiğini vurguladı.