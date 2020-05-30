İran'dan Irak'a kara sınırlarda birlikte çalışma çağrısı

İran Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Kasım Rızai, Iraklı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, iyi komşuluğun yanı sıra iki ülke arasındaki sınırlarda güvenlik ve huzurun önemine değinerek, İran’ın toprak bütünlüğünü korumak ve tam bir güvenlik sağlamak için elinden geleni yapmakta olduğunu belirtti.

Tuğgeneral Rızai, Iraklı mevkidaşına sınırlarda terör eylemlerini engellemek için sınırın her iki tarafında ortak devriye yapılmasını önerdi.

Irak güçleriyle sınır güvenliği konusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Tuğgeneral Rızai, “İran-Irak hududunda sınır güvenliğini bozanlar mutlaka cezalandırılacak” ifadesini kullandı.

Dün İran’ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Serdeşt kırsalında güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 sınır muhafızı şehit düşmüştü.

Aynı günde İran Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Rızai ile birkaç askeri komutan olay yerini yakından inceledi.