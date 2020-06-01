Bağdat hükümeti IKBY'ye bütçe ödemelerini durdurdu

Irak Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "IKBY hükümetinin bakanlığın nihai çözüm önerisini onaylamasının ardından maaşları ödeme kararı alınmıştı. Nihai bir anlaşmaya varılmadığı sürece bu meblağ Bağdat'ın IKBY'ye gönderdiği son ödenek olacak" ifadesine yer verildi.

Maliye Bakanlığı cuma günü hükümetin, IKBY'ye memur maaşları için 400 milyar dinar (333 milyon dolar) ödeme yaptığını gösteren bir belge yayınlamıştı.

Bağdat yönetimi, IKBY'nin, Mayıs 2014'te Irak merkezi hükümetinden bağımsız şekilde petrol ihraç etme kararına tepki olarak Erbil'in anayasal hakkı olan yüzde 17'lik bütçe ile memur maaşlarını göndermemeye başlamıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki ile başlayan kriz, terör örgütü IŞİD'in ortaya çıkması, Kerkük'te Peşmerge'nin çekilmesi, IKBY'deki havalimanlarına yurt dışı yasağının uygulanmasıyla tam bir kördüğüm haline gelmişti.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi'nin görevde olduğu Mart 2018'de yeniden düzenli şekilde IKBY'deki memurların maaşları ödenmeye başlamıştı.

Kaynak: Sputnik