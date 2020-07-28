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28 Tem 2020 15:29

Suriye topraklarında Rusya ve Türkiye'den ortak devriye

Suriye topraklarında Rusya ve Türkiye'den ortak devriye

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Rus ve Türk askerlerin M4 Karayolu’nda 210 kilometrelik güzergahta ortak devriye faaliyeti yürüttüğünü duyurdu.

Merkezden yapılan açıklamada, "Şeyrek kasabasında bir araya gelen Rus ve Türk askeri konvoyları, Suriye'nin kuzeydoğusunda Suriye-Türkiye sınırı boyunca ortak devriye gerçekleştirdi. Devriye güzergahı 210 kilometre oldu" dendi.

Açıklamaya göre askerler, ülkenin ana ulaşım yolu olan M4 Karayolu’nun 210 kilometrelik bölümünde ateşkes durumunun kontrol edilmesi görevini yerine getirdi. 

Rus Mi-8 helikopteri ile güzergah üzerinde 5-10 kilometrede keşif gerçekleştiren Mi-35 taarruz helikopteri Rus ve Türk konvoyları için havadan koruma sağladı.

Rus askerler, devriye sırasında M4 Karayolu’nda çok sayıda yıkılmış bina bulunduğunu ancak ateşkes rejimi sayesinde bölgedeki yerleşimlerde ticarethanelerin çalışmaya başladığını, benzin istasyonları kapalı olduğu için tankerlerden vatandaşlara yakıt satışına başlandığını ifade etti.

M4 karayolundaki ortak devriye faaliyetleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Mart'ta Moskova'da yaptıkları görüşme sonucunda imzaladıkları Soçi Mutabakatı'na ek protokol kapsamında yürütülüyor.

Kaynak: Sputnik

News Code 1888112

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