İran basını ABD'deki ırkçı krizine geniş yer ayırdı

ABD'de polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için adalet talebiyle ülke çapında düzenlenen protestolarla ilgili haberler İran'daki gazete manşetlerinde geniş yer buldu.

İtalaat gazetesinde ABD’deki protestolarla ilgili başlığında, "Protestolar tüm Amerika’ya yayıldı; Birkaç eyalette sıkı yönetim ilan edildi" ifadeleri yer aldı.

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesi üzerine New York’tan Los Angeles’a ülkedeki birçok şehirde cumartesi gecesi de protesto gösterileri devam etti.

Protestolarda göstericiler "siyahların hayatı değerlidir", "beni vurma" ve "nefes alamıyorum" şeklinde sloganları atarken, polis şiddetini kınayan pankartlar taşıdılar.

Cumartesi akşamı ülkedeki en az 8 eyalette, destek için Ulusal Muhafız birliklerinin göreve çağrıldığı belirtilirken 16 eyaletteki 25 şehirde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde elleri kelepçelenerek yüz üstü yere yatırılan George Floyd, beyaz bir polisin sert müdahalesi sonucu boğularak öldürülmüştü.

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