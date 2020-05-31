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31 May 2020 15:57

Dışişleri Bakanlığından ABD'deki ırkçı cinayetine tepki

Dışişleri Bakanlığından ABD'deki ırkçı cinayetine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda ABD'deki ırkçı cinayet ve polis şiddetine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda ABD'deki ırkçı cinayet ve polis şiddetine tepki göstererek, "Dış maceracılık için para harcamasını durdurma vaadini yerine getirmeyen ABD, şimdi de kendi ütettiği Kovid- 19 virüsü ile karşı karşıyadır" ifadesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığnın attığı tweette ayrıca "ABD şimdi protestocuları bastırmak için 'saldrıgan köpekler ve silahlara' başvurmaktadır. ABD kendi halkının sesini duymalı ve yenilmiş politikalarını değiştirmeli" diya kaydedildi.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis polis departmanında görevli memur Derek Chauvin'in diziyle boynuna bastırarak öldürdüğü siyahi genç George Floyd cinayeti sonrasında başlayan ırkçılığa karşı protestolar sürüyor.

News Code 1886823

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    • yayınlanan görüşler: 1
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    • azem TR 16:56 - 2020/05/31
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      siyahilere yapılan zulüm vahşet her türlü işkenceyi rabbimden dilerim kahhar ismi hürmetine abddeki yellowstone yanardağı pattlar inşallah amin

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