ABD, Taci Askeri Üssü'nü Irak ordusuna devretti

Al Mayadeen'in haberine göre, Amerikan ordusu, Bağdat'ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü'nü Irak güçlerine teslim etti.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hafaci, yaptığı basın açıklamasında üssün teslim edildiğini doğruladı.

Bağdat'ın yaklaşık 20 kilometre kuzeyinde bulunan mevzide ABD, Avustralya ve Yeni Zelandalı güçlerin Irak askerlerini eğittiğini ifade eden Hafaci, buranın Iraklı güçler tarafından kullanılacağını kaydetti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Amerikan askerlerinin ülke dışına çıkarılması için ABD Başkanı Donald Trump ile anlaştıklarını duyurmuştu.