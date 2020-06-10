Haşdi Şabi güçlerinden Bağdat hükümetine ABD ile anlaşma uyarısı

Buratha News'un haberine göre, Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Mehdi al- Karavi, "Irak'ta ABD'nin çıkarlarının gerçekleştirilmesi yönünde bir anlaşma yapılmamalıdır" dedi.

Haşdi Şabi'nin ABD ile yapılacak herhangi bir anlaşmaya güvenmediğini belirten al- Karavi, "ABD, kendi çıkarlarını her şeyden üstün görüyor ve İran nükleer anlaşması gibi tüm anlaşmaları iptal etmeye hazırdır" ifadelerinde bulundu.

Al-Karavi, ABD tarafıyla herhangi bir siyasi ve ekonomik görüşmelerin Irak'ın menfaatleri ve ülkenin ulusal egemenliği yönünde olması gerektiğini vurguladı.

Bağdat ile Washington arasında ABD'nin Irak'taki askeri varlığını konu alan müzakereler yarın başlayacak.