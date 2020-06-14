Haşdi Şabi: Irak düşmanlarının gözüne diken olacağız

Irak medyasına göre, Haşdi Şabi Güçleri Başkanı Falih el-Fayyad, Haşdi Şabi'nin 6. kuruluş yıldönümü için düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

Kötü niyetli inasanların Irak halkına baskı uygulamak için Haşdi Şabi'yi birer araç olarak kullanmasına izin vermeyeceklerini belirten Fayyad, bu güçlerin her zaman Irak düşmanlarının gözüne diken olacağını söyledi.

Fayyad, Şehit Korgeneral Kasım Süleymani ile Ebu Mehdi el-Mühendis'i saygıyla yad ederek, Şehit Kasım Süleymani'nin Haşdi Şabi'ye destek için elinden geleni yaptığini kaydetti.

Irak'ta Şii Müslümanların en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani, tarafından terör örgütü IŞİD'e karşı cihad fetvasının bu hareketin kurulmasında önemli bir rolü olduğuna dikkati çeken Falih el-Fayyad, "Büyük dini mercileri, Haşdi Şabi'nin manevi babası ve ilk savunucusudur" diye konuştu.