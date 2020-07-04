Haşdi Şabi: Bağdat'ın kuzeyinde IŞİD'e ait bir in tespit ettik

Irak Haşdi Şabi güçlerinin ülkenin farklı bölgelerinde teröristlere karşı operasyonları devam ediyor.

Irak medyasına göre Haşdi Şabi güçlerinin Irak ordusuyla birlikte Anbar vilayetinin al-Bağdadi bölgesinde terör örgütü IŞİD'e karşı geniş çaplı operasyon düzenlediği öğrenildi.

Haşdi Şabi ayrıca, Bağdat'ın kuzeyinde bulunan Tarmiyah bölgesinde IŞİD’e ait bir in tespit ettiklerini açıkladı. Haşdi Şabi yetkilileri, burada IŞİD teröristlerinin eğitimi için kullanıldığını ve bu operasyonun bölgenin güvenliği için olumlu olacağını duyurdular.