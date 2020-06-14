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14 Haz 2020 09:40

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Türkiye'yi ziyaret edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Türkiye'yi ziyaret edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu bugün Türkiye'ye geliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu Türk mevkidaşları ile bölgesel sorunları görüşmek üzere bugün Türkiye'de olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, başkanlığını üstlendikleri kurumlar arası Rus heyetle birlikte bölgesel sorunlar ile ilgili görüşmelere katılmak üzere İstanbul’u ziyaret edecekleri belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi de Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Pazar ve Pazartesi Günü çalışma ziyareti kapsamında Ankara ile Moskova'ya gideceğini açıklamıştı.

News Code 1887108

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