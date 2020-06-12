Zarif, AIPAC’ın Amerika kongresindeki etkisine tepkili

İran Dışişleri bakanı Muhammed Cevad Zarif dün AIPAC’ın Amerika kongresinin kararlarındaki etkisi konusunda Jewish Telegraphic Agency dergisinin raporuna işaretle paylaştığı twitter mesajında, “Eğer şimdiye kadar, Amerika ve batı ülkelerine batı Asya’daki siyasetini dikte ettiğine dair onlar hakkında her türlü şüphe varsa, bu başlık yüksek ses ve açıkça bu konuyu haykırıyor” dedi.

Zarif, “AIPAC’ın yıllarca Amerika siyasetlerini zehirlediğini ve kongreye emir verdiğini, artık İsrail’in batının güç merkezlerine Apartheid zulmüne son verme zamanı gelmiştir” ifadesini kullandı.

Jewish Telegraphic Agency dergisi dün yayınladığı raporda siyonist rejimin Amerika’daki lobisi AIPAC’ın bazı Amerikalı Yahudi toplumların üyeleri ve işgal edilen Filistin topraklarında yaşayanların Ürdün nehri batı yakayı ilhak kararını eleştirenlere tepki olarak kongre üyelerine bu planı eleştirme izni verdiğini fakat daha ileri gitmemelerini istediğini yazdı.

AIPAC Amerika’da siyonist rejimin en büyük lobisi olarak Amerika ve İsrail Halkla İlişkiler Komitesi adı ile çalışmalarını yürütüyor.