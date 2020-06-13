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13 Haz 2020 10:19

Yakın gelecekte İran'ın batısında askeri tatbikat yapılacak

Yakın gelecekte İran'ın batısında askeri tatbikat yapılacak

İran Devrim Muhafızları Orudsu yakın gelecekte ülkenin batısında bulunan Kürdistan eyaletinde askeri tatbikat düzenleyecek.

Kürdistan Eyaleti Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Şehit Şehramfer Karargahı Komutanı General Seyyid Sadık Hüseyni, Devrim Muhafızları'nın yakın gelecekte Kürdistan eyaletinde askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.

"Devrim Muhafızları Ordusu yıllık askeri tatbikatını bu sene Kürdistan eyaletinde düzenleyecek" diyen General Hüseyni, bu tatbikata Şehit Şehramfer Karargahı'nın yanı sıra Devrim Muhafızları Ordusu kara kuvvetlerinden de birliklerin katılacağını kaydetti.

General Hüseyni, askeri tatbikatın Şehit Kürtlerin anısına yapılacağını söyledi. 

News Code 1887092

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