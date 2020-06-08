Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı'ndan Şallah için taziye mesajı

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Filistin İslami Cihad Hareketi eski genel sekreteri Dr. Ramazan Abdullah Şallah'ın vefatı nedeniyle hareketin Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale'ye başsağlı dileğinde bulundu.

Tümgeneral Selami yayınladığı mesajda, "Hiç kuşkusuz Filistin intifadesi ve direniş coğrafyası, Kudüs'ün özgürleştirilmesi için İsrail kanser tümörünü karşısında mücadele veren Dr. Şallah'ı, İslami Cihad Hareketi Lideri Fethi Şikaki ve Şehit Korgeneral Kasım Süleymani gibi hafızalarında tutarak unutmaycaktır" ifadelerinde bulundu.

Tümgeneral Selami mesajında, Abdullah Şallah'ın vefatından dolayı, Filistin halkı özellikle İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale ve muhterem ailesi için bağsağlığı diledi.

Filistin İslami Cihad Hareketi eski genel sekreteri 62 yaşındaki Dr. Ramazan Abdullah Şallah yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek iki gün önce hayatını kaybetti.