Afganistan'ın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Afganistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdulgafur Lival, İran karşıtı bazı siyasi akımların son zamanlarda yasadışı olarak ülkeye giren birkaç Afgan vatandaşının ölümü bahanesiyle İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'daki büyükelçiliği ve diğer temsilciklerine karşı saldırgan eylemlerde bulunduğu için Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Batı Asya Genel Müdürü Seyyid Resul Musevi görüşmede bu grupların yanlış eylemlerinin iki ülke arasındaki ilişkileri kötü yönde etkileyeceği konusunda endişelendiğini dile getirdi.