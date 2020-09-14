  1. Siyaset
14 Eyl 2020 17:56

Almanya'nın Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Almanya'nın Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Almanya'nın Tahran Büyükelçisi attığı kışkırtıcı tweetleri nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Almanya'nın Tahran Büyükelçisi attığı kışkırtıcı tweetleri nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Almanya’nın Tahran Büyükelçisinin diplomatik kurallara uymayan eylemini kınayan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Siyasi İşler Genel Müdürü, bunu İran’ın içişlerine 'müdahale' olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Siyasi İşler Genel Müdürü İran İslam Cumhuriyeti'nin yasalarına ve bağımsız yargı prosedürlerine müdahalenin hiçbir şekilde kabul edilmez olduğunu belirterek, Almanya Büyükelçiliği’nin diplomatik görevlerinin sınırlarından öteye geçmemesini istedi.

News Code 1889135

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler